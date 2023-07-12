Напомним, что Ефросинина на саммите берет интервью у высокопоставленных гостей. Эту миссию ей доверила компания YouTube.

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Она подчеркнула, что ожидает положительных новостей для Украины. В соцсетях Мария показала фото с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Латвии Кришьянисом Кариньшем и Эстонии Каей Каллас.

Интересно, что Ефросинину не забыл поддержать и муж Тимур, который сейчас защищает Украину на фронте. В инстаграм-сторис Маша показала фото любимого и его собратьев, поддержавших ее в ответственный день.

"Получила мощную поддержку сегодня", – лаконично написала она.



Муж Маши Ефросининой поддержал любимую / Фото с ее инстаграм-сторис

Для первого дня саммита НАТО Ефросинина выбрала брючный костюм пастельного светло-желтого оттенка и бежевые туфли-лодочки. А уже 12 июля звезда предстала в алом костюме.

Кстати, на речь президента Зеленского на саммите НАТО отреагировали с овациями и увлечением. Все собравшиеся поддерживали его громкими возгласами. Лидер страны завершил выступление словами "Слава Украине! Слава Литве!", что тоже привело к фурору.