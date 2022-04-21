Маша Єфросиніна розповіла, як Кіркоров випрошував ролі у Зеленського: "Його манило в Україну"

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що Філіп Кіркоров, який вимагав звільнити Медведчука, колись випрошував ролі у Володимира Зеленського. Під росіянина спеціально писали ролі, оскільки він постійно телефонував.

За словами Єфросиніної, колись Володимир Олександрович їй особисто розповідав, що Філіп Кіркоров випрошував ролі в комедіях, які знімала студія "Квартал 95".

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Як Кіркоров випрошував ролі у Зеленського

Філіп Кіркоров тривалий час виступав в Україні, тут він заробляв, а тепер підло мовчить про війну. Артист навіть не натякнув на те, що українському народові зараз важко, навіть слово не сказав про ті жахіття, які зараз відбуваються на території нашої країни. А колись він хотів бути у кожному фільмі, які знімала виробнича компанія нашого чинного президента. Кіркорова не знімали ніде, окрім цих фільмів.

Мені Володимир Олександрович сам свого часу розповідав, що під Філіпа писали ролі, бо він дзвонив, казав: "Ви ж не забудьте мене взяти, покликати, я не зможу без вас". Він знявся у всіх комедіях. Тому хоч невелику, але роль йому завжди писали. Він же просто як прилипало, як лазневий лист на дупі, бо його в Україну манило,

– емоційно висловилася Єфросиніна.

Ведучу обурила заява Кіркорова, у якій мовилося, що треба негайно звільнити Медведчука, якого затримало СБУ.

Ти пернатий індик, що ти чешеш? Яке до біса звільните Віктора? Що тобі зробили? Куди тобі вдули маразматичний газ? Ти ж згадай, як тебе тут вилизували, мудак. Що ж із вами, люди, відбувається?

– звернулася до росіян ведуча.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, який намагався втекти з країни. Після цього його дружина Оксана Марченко почала вимагати звільнення чоловіка, оскільки він "патріот і ніяких законів не порушував". Її підтримав друг – російський співак Філіп Кіркоров, який закликав "витягти Віктора з підвалів СБУ". Поки в Україні щодня гинуть мирні мешканці, росіянин просить звільнити того, чия дружина зараз перебуває в Москві й навіть не думає просити свого кума Путіна зупинити війну. Того, хто роками обкрадав українців та поширював проросійські погляди.