Маша Єфросиніна вперше прокоментувала стосунки з рідною сестрою, яка в Москві

У той час як Маша Єфросиніна є амбасадоркою України на міжнародній арені, надає гуманітарну і психологічну допомогу, її рідна сестра Ліза живе у Москві. Ведуча вперше заявила, що це болюча тема для її родини, і відповіла, чи спілкуються вони.

У Маші Єфросиніної завжди були теплі стосунки з молодшою сестрою Лізою. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну все змінилося. Жінка нібито й виступила проти війни, але продовжує жити в Москві, підтримуючи тим самим злочинний режим Путіна.

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Маша Єфросиніна про рідну сестру в Москві

На питання Сергія Лиховиди про спілкування з сестрою Єфросиніна відреагувала гостро. "Чому це питання так сильно істерично цікавить широкий загал, хоча все моє життя напоказ. І все, що я роблю, напоказ. Я бачу цю істерику в коментарях на будь-що", – образилася знаменитість.

Однак усе ж відповіла, що з Лізою майже не спілкується, і ця тема їй неприємна. Ба більше, вона обмовилася про "перетин кордонів".

Я готова до цього питання, звичайно. Я ж не ідіотка, я ж знаю, що йду на інтерв'ю, і це питання врешті решт пролунає. Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це важка тема,

– лаконічно прокоментувала Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою, яка в Москві / Фото з інстаграму