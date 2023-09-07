Маша Єфросиніна розповіла, як на неї вплинула криза у відносинах з чоловіком: "Нові стосунки"

Телеведуча Маша Єфросиніна днями відзначила 20 річницю у шлюбі зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим. Водночас раніше у їхніх стосунках була криза, яка ледь не стала причиною розлучення. Знаменитість поділилася, як переживала період розриву з чоловіком.

З'ясувалось, що в той момент вона чи не вперше відчула страх самотності. Водночас криза у стосунках позитивно вплинула на Марію, як на особистість та й загалом на їхні взаємини з Тимуром.

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Як Маша Єфросиніна переживала кризу в стосунках з чоловіком

Після розриву телеведуча усвідомила, що відчуває себе жінкою лише тоді, коли поруч з нею є чоловік. Інакше вона не розуміє, чого насправді хоче, бо до цього все вирішував Тимур.

Коли ми розходились з Тимуром, відчула страх самотності. Я зрозуміла, що відчуваю себе жінкою, якщо є чоловік. Тобто мені важлива наявність у житті чоловіка. Немає чоловіка - немає мене. Без нього не знаю, що я люблю їсти, пити, читати, не готую, не годую, все вирішував він, бо Марійка творила. Я зрозуміла, що без чоловіка я одна відчуваю спустошеність, знецінювання себе,

– зізналася Єфросиніна.

Зірка додала: “Це був найгірший період нашої кризи”.

Єфросиніна зазначила, що у той період в неї було багато залицяльників, вона “могла просто стрибати з роману в роман”, але знаменитість прийняла рішення не допускати до себе нікого з залицяльників, поки не розбереться в собі та своїх вподобаннях.

Я просто зайнялася собою, вивченням себе… Я вивчала що хочу, що люблю, мандрувала, стала знайомитися з людьми, пізнавала себе, розвивалася, почала вивчати психологію,

– поділилася Маша.

“Коли потім до мене почав залицятись мій чоловік, він сказав, що я зовсім інша жінка. Ми почали зустрічатися, у нас почались таємні побачення, це був новий союз, нові стосунки, новий секс. Він дуже сильно змінився, а я навчилась говорити про свої образи”, – розповіла Єфросиніна.

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