Выяснилось, что в тот момент она чуть ли не впервые почувствовала страх одиночества. В то же время кризис в отношениях положительно повлиял на Марию, как на личность, да и вообще на их отношения с Тимуром.

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Как Маша Ефросинина переживала кризис в отношениях с мужем

После разрыва телеведущая осознала, что чувствует себя женщиной только тогда, когда рядом с ней есть мужчина. Иначе она не понимает, чего действительно хочет, потому что до этого все решал Тимур.

Когда мы расходились с Тимуром, почувствовала страх одиночества. Я поняла, что чувствую себя женщиной, если есть мужчина. То есть мне важно наличие в жизни мужчины. Нет мужчины – нет меня. Без него не знаю, что я люблю есть, пить, читать, не готовлю, не кормлю, все решал он, потому что Маша творила. Я поняла, что без мужчины я одна чувствую опустошенность, обесценивание себя,

– призналась Ефросинина.

Звезда добавила: "Это был самый плохой период нашего кризиса".

Ефросинина отметила, что в тот период у нее было много поклонников, она "могла просто прыгать из романа в роман", но знаменитость приняла решение не допускать к себе никого из поклонников, пока не разберется в себе и своих предпочтениях.

Я просто занялась собой, изучением себя… Я изучала что хочу, что люблю, путешествовала, стала знакомиться с людьми, узнавала себя, развивалась, начала изучать психологию,

– поделилась Маша.

“Когда потом за мной стал ухаживать мой муж, он сказал, что я совсем другая женщина. Мы начали встречаться, у нас начались тайные свидания, это был новый союз, новые отношения, новый секс. Он очень сильно изменился, а я научилась говорить о своих обидах”, – рассказала Ефросинина.

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