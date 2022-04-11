Маша Єфросиніна розповіла, коли повернеться до Києва з дітьми й чому боїться їхати зараз
Джерело:"Слава +"
Наприкінці березня Маша Єфросиніна вивезла дітей у Польщу. Зараз у Києві відносно спокійно, але повертатися додому вона не поспішає. По-перше, чоловік ведучої каже, що поки рано, по-друге, її лякають заміновані дороги.
Маша Єфросиніна до останнього не хотіла тікати за кордон, але зробила це заради дітей, які в Україні "гірко страждали". До розкриття жахливих звірств окупантів під Києвом вона хотіла якнайшвидше повернутися додому, а тепер відтягує цей момент.
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Маша Єфросиніна про повернення до Києва
Телеведучу зупиняє чоловік Тимур, який залишився у столиці. Він наголошує, що ситуація досі небезпечна, а Київ не розслабляється ні на секунду. Крім того, зірку лякає далека дорога через сотні блокпостів.
По всій території України ускладнений рух. Сотні, якщо не тисячі блокпостів з диверсантами, мародерами. Україна визнана найзамінованішою країною світу. Люблю першість у всьому, але тільки, с*ка, не в таких поняттях,
– різко заявила Маша Єфросиніна.
Вона також зауважила, що з Польщі їй легше достукатися до Європи, адже звідти вона може полетіти в будь-яку країну світу. Натомість у Києві Єфросиніна планує взятися за мітлу й ганчірку. Судячи з цього, у столиці ведучу слід чекати після перемоги.
"В Києві я буду менш ефективна. Я піду прибирати, мити, прати, але я не зможу виїхати нікуди, де мій голос може бути почутим", – додала телезірка.
Повне інтерв'ю Маші Єфросиніної: дивіться відео онлайн (про повернення до Києва – на 16 хвилині 13 секунд)
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