Маша Єфросиніна розповіла, коли повернеться до Києва з дітьми й чому боїться їхати зараз

Наприкінці березня Маша Єфросиніна вивезла дітей у Польщу. Зараз у Києві відносно спокійно, але повертатися додому вона не поспішає. По-перше, чоловік ведучої каже, що поки рано, по-друге, її лякають заміновані дороги.

Маша Єфросиніна до останнього не хотіла тікати за кордон, але зробила це заради дітей, які в Україні "гірко страждали". До розкриття жахливих звірств окупантів під Києвом вона хотіла якнайшвидше повернутися додому, а тепер відтягує цей момент.

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Маша Єфросиніна про повернення до Києва

Телеведучу зупиняє чоловік Тимур, який залишився у столиці. Він наголошує, що ситуація досі небезпечна, а Київ не розслабляється ні на секунду. Крім того, зірку лякає далека дорога через сотні блокпостів.

По всій території України ускладнений рух. Сотні, якщо не тисячі блокпостів з диверсантами, мародерами. Україна визнана найзамінованішою країною світу. Люблю першість у всьому, але тільки, с*ка, не в таких поняттях,

– різко заявила Маша Єфросиніна.

Вона також зауважила, що з Польщі їй легше достукатися до Європи, адже звідти вона може полетіти в будь-яку країну світу. Натомість у Києві Єфросиніна планує взятися за мітлу й ганчірку. Судячи з цього, у столиці ведучу слід чекати після перемоги.

"В Києві я буду менш ефективна. Я піду прибирати, мити, прати, але я не зможу виїхати нікуди, де мій голос може бути почутим", – додала телезірка.

Повне інтерв'ю Маші Єфросиніної: дивіться відео онлайн (про повернення до Києва – на 16 хвилині 13 секунд)

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