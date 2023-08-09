Вилупки, – Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на скандальні заяви Остапчука, Позитива і Буше

Днями ведучий Володимир Остапчук, співак Позитив та блогер Богдан Буше оскандалилися. На них вилилась значна хвиля хейту після нового випуску шоу Остапчука, де шоумени обговорили жінок та свої вподобання. Найбільше користувачів обурили висловлювання чоловіків про жіночу депіляцію. Відтак на це відреагувала Маша Єфросиніна.

Вона наголосила, що "кожна дівчина є 10 з 10" і повинна для себе це усвідомлювати. До того ж слід розуміти, що не потрібно вказувати, як людина має виглядати, адже це особиста справа кожного.

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Маша Єфросиніна заступилась за дівчат

У своєму дописі телеведуча наголосила, що кожна людина має право голитися там, де вона цього хоче. Також кожен може стригтися й одягатися, як йому подобається. Ба більше, Маша зауважила, що жінка не має "встигати" завагітніти до певного віку. Вона повинна робити цей вибір лише тоді, коли готова.

Дівчата, кожна з нас і є 10 з 10. І була б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати нам, що щось в нас не так,

– зазначила Єфросиніна.

"Шановні даватєлі порад про те, як має виглядати жінка, щоб ви її якось там оцінили, ось моя вам порада — спершу візьміть сантиметри, та поміряйте собі те, що дуже добре пояснить вам, чому саме там наразі перебувають ваші мізки", – емоційно наголосила ведуча.



Реакція мережі

Багато шанувальників погодились зі словами знаменитості:

"Гучні, адекватні, слова дорослої, сильної та сміливої жінки. Така позиція має бути у всіх жінок і до всього, не тільки до зовнішності. Також і до роботи, яку вона обирає, до речей, які робить, до мрій, яких вона досягає";

"Погоджують з вами на всі 100%";

"Це життя кожного з нас і тільки ми вправі собі давати поради та піклуватися про себе. Захоплююсь вами, Маріє";

"База, ґрунт, основа";

"Так і є. Для себе, а не для когось";

"Так тримати, пані Маріє. Ваше висловлювання 10/10".

До того ж позицію Маші Єфросиніної підтримали й інші українські знаменитості:

Журналістка Аліна Доротюк : "Браво";

: "Браво"; Блогерка та співачка Діана Глостер : "Амінь".

: "Амінь". Окрім цього, свій коментар під публікацією залишила спортсменка Дар'я Білодід.

Втім, були й ті, хто не розуміє, чому жінки так озлобилися на шоуменів. Зокрема, одна з коментаторок зазначила, що висловлювання Остапчука, Позитива і Буше її зовсім не зачепили: "Дивно, думки розділилися. Мене їхні слова не зачепили абсолютно. Як і всі люди, вони сказали, що їм не подобається… Кожному своє. Справді, я не розумію хейту".

Нагадаємо, у випуску "Мекнув – питайте" Володимир Остапчук, Позитив та Богдан Буше обговорювали жінок. Так шоумен озвучив запитання про те, чи допустимо жінці не голити волосся: "Вона 10/10, але не любить депіляцію. Це ок?".

Позитив відповів: "Це не ок".

"Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має бути поголена. Всюди", – додав Остапчук.

"Без депіляції вона не може бути 10 із 10. А те, що вона вважає – сорі!" – зазначив Богдан Буше.