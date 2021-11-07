В об'єктиві Соні Плакидюк ведуча позувала для одного з київських бутіків. Не змінюючи образ після студійної зйомки, Маша Єфросиніна прогулялась осіннім Києвом.

Цікаво У сукні від Dior: Санта Дімопулос відвідала закриту вечерю в Нью-Йорку – фото

Образ Маші Єфросиніної

У парку серед пожовклого листя зірка з'явилась у легкій сукні довжини максі. Це чорне вбрання з дрібним квітковим принтом, рукавами-ліхтариками та вирізом "серце". Однак головною окрасою одягу є сміливий розріз до стегон, який звабливо оголює ніжки.

Ця літня сукня від українського бренду Ольги Слонь коштує досить дорого. Її ціна на офіційному сайті бутіка становить більше як 16 тисяч гривень.

Маша Єфросиніна у сукні з розрізом / Фото з інстаграму Соні Плакидюк

Під максіплаття Маша Єфросиніна підібрала високі шкіряні чоботи з гострим носком, схожі на ковбойські. Їх гармонійно доповнила чорна шкірянка, котра додала зухвалості романтичному образу ведучої.

Волосся знаменитість зібрала у високий хвіст, а чубчик вклала рівно. Цю стильну зачіску Єфросиніна довершила фірмовим макіяжем зі стрілками та матовою помадою пудрового кольору.