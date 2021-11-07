В объективе Сони Плакидюк ведущая позировала для одного из киевских бутиков. Не меняя образ после студийной съемки, Маша Ефросинина прогулялась по осеннему Киеву.

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Образ Маши Ефросининой

В парке среди пожелтевших листьев звезда появилась в легком платье длины макси. Это черный наряд с мелким цветочным принтом, рукавами-фонариками и вырезом "сердце". Однако главное украшение наряда – смелый разрез до бедер, который соблазнительно обнажает ножки.

Это летнее платье от украинского бренда Ольги Слонь стоит достаточно дорого. Его цена на официальном сайте бутика составляет более чем 16 тысяч гривен.



Маша Ефросинина в платье с разрезом / Фото из инстаграма Сони Плакидюк

Под макси платье Маша Ефросинина подобрала высокие кожаные сапоги с острым носком, похожие на ковбойские. Их гармонично дополнила черная кожанка, придавшая дерзости романтическому образу ведущей.

Волосы знаменитость собрала в высокий хвост, а челку выровняла. Эту стильную прическу Ефросинина завершила фирменным макияжем со стрелками и матовой помадой пудрового цвета.