Маша Єфросиніна продемонструвала стильний look у картатій сорочці: фото

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна показала новий повсякденний образ, який з легкістю можуть повторити шанувальники. Вона приміряла яскраву сорочку з клітчастим принтом та спортивні штани.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна активно веде особисту сторінку в інстаграмі. Там зірка демонструє образи, а також оголошує про свою благодійну діяльність. Цього разу вона сфотографувалась біля склянок для кави, кошти від придбання яких будуть використані для дитячих лікарень.

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Образ Маші Єфросиніної

Для такої зйомки знаменитість обрала привабливий та стильний повсякденний образ. Вона постала перед камерою в біло-червоній сорочці з клітчастим принтом, а також спортивних штанах з широкими смужками в тон. Такий аутфіт вдало доповнили тонкі золоті браслети на руках та лаконічний ланцюжок на шиї.

Маша Єфросиніна розпустила волосся та вклала його голлівудськими локонами. На обличчі зірка зробила елегантний макіяж. Вона підкреслила очі чорними тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна нещодавно відпочивала у Мексиці. Там зірка продемонструвала безліч трендових та вишуканих образів: