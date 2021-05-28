Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина активно отдыхает в Мексике. В частности, она с мужем Тимуром ездила на экскурсию в музей, а затем в гостиницу Azulik, которая расположена в тропических джунглях. Звезда призналась, что до сих пор находится под впечатлением.
Интересно MamaRika показала беременный животик в трендовых платьях: стильные фото
Фото Маши Ефросининой из Мексики
Звезда сделала снимки после прогулки и экскурсии. Она позировала в нежных объятиях мужа Тимура. Маша Ефросинина появилась перед объективом в синем длинном платье с белой вышивкой, небольшим вырезом и объемными рукавами.
Телеведущая дополнила аутфит соломенной сумочкой, бусами на шее и серьгами-подвесками. Она собрала волосы в низкий хвост. Знаменитость НЕ наносила на лицо макияж, а потому похвасталась натуральной красотой.
Для просмотра фото листайте справо:
Сторонники поделились впечатлениями от новых фотографий телезвезды в комментариях:
- "Какие же вы славные";
- "Круто";
- "Красота";
- "Удивительное место";
- "Вы замечательные";
- "Такие красивые, счастья вам";
- "Восхищаюсь".