Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина активно отдыхает в Мексике. В частности, она с мужем Тимуром ездила на экскурсию в музей, а затем в гостиницу Azulik, которая расположена в тропических джунглях. Звезда призналась, что до сих пор находится под впечатлением.

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Фото Маши Ефросининой из Мексики

Звезда сделала снимки после прогулки и экскурсии. Она позировала в нежных объятиях мужа Тимура. Маша Ефросинина появилась перед объективом в синем длинном платье с белой вышивкой, небольшим вырезом и объемными рукавами.

Телеведущая дополнила аутфит соломенной сумочкой, бусами на шее и серьгами-подвесками. Она собрала волосы в низкий хвост. Знаменитость НЕ наносила на лицо макияж, а потому похвасталась натуральной красотой.

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