Подруги Маші Єфросиніної – успішні та самодостатні жінки. Серед них і телеведуча Катя Осадча, і співачка Оля Полякова, і фотографиня Соня Плакидюк. Однак днями телезірка зустрілась з іншими не менш розкішними коліжанками. Для світського виходу вона обрала сукню від головної стилістки країни Ольги Слонь.

До теми Маша Єфросиніна позувала в сукні від головної стилістки країни Ольги Слонь

Образ Маші Єфросиніної на зустрічі з подругами

Знаменитість одягла приталену мідісукню смарагдового кольору в дрібний білий горох. Низ її вбрання оздоблений воланом, а від подолу до талії йде драпіровка. Рукава-ліхтарики та глибокий V-подібний виріз у зоні декольте додали образу кокетливості. Вартість такого плаття на офіційному сайті бренду Spazio становить 16 тисяч гривень.

Зауважимо, Маша Єфросиніна й раніше з'являлась у вбраннях від Ольги Слонь. У листопаді вона гуляла Києвом у легкій квітковій сукні з високим розрізом.

Під сукню Маша Єфросиніна підібрала ботфорти молочного кольору на підборах і з гострим носком. Волосся і чубчик телезірка вклала рівно, а в макіяжі зробила акцент на очі, підвівши їх широкими стрілками.

Маша Єфросиніна на зустрічі з подругами / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна на зустрічі з подругами / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна на зустрічі з подругами / Фото з інстаграму ведучої Маша Єфросиніна на зустрічі з подругами / Фото з інстаграму ведучої

Повний текст публікації Маші Єфросиніної:

Сказати, що я стала рідше зустрічатися з подругами – нічого не сказати. У всіх робота, графіки, зайнятість, сім'ї, пандемійні корективи. Однак як потужніше відчувається краса від таких зустрічей: більше стало глибини в розмовах, менше порожнього і світського. Гарні, наповнені та самодостатні жінки – натхнення для мене.