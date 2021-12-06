Подруги Маши Ефросининой – успешные и самодостаточные женщины. Среди них и телеведущая Катя Осадчая, и певица Оля Полякова, и фотограф Соня Плакидюк. Однако на днях телезвезда встретилась с другими не менее роскошными коллегами. Для светского выхода она выбрала платье от главной стилистки страны Ольги Слонь.
К теме Маша Ефросинина позировала в платье от главной стилистки страны Ольги Слонь
Образ Маши Ефросининой на встрече с подругами
Знаменитость надела приталенное миди-платье изумрудного цвета в мелкий белый горох. Низ ее наряда украшен воланом, а от подола до талии идет драпировка. Рукава-фонарики и глубокий V-образный вырез в зоне декольте придали образу кокетливости. Стоимость такого платья на официальном сайте бренда Spazio составляет 16 тысяч гривен.
Под платье Маша Ефросинина подобрала ботфорты молочного цвета на каблуке и с острым носком. Волосы и челку телезвезда выровняла, а в макияже сделала акцент на глаза, приподняв их широкими стрелками.
Маша Ефросинина на встрече с подругами / Фото из инстаграма ведущей
Маша Ефросинина на встрече с подругами / Фото из инстаграма ведущей
Маша Ефросинина на встрече с подругами / Фото из инстаграма ведущей
Маша Ефросинина на встрече с подругами / Фото из инстаграма ведущей
Полный текст публикации Маши Ефросининой:
Сказать, что я стала меньше встречаться с подругами – ничего не сказать. У всех работа, графики, занятость, семьи, пандемийные коррективы… Зато как же мощнее ощущается прелесть от таких встреч: больше стало глубины в разговорах, меньше пустого и светского. Красивые, наполненные и самодостаточные женщины – вдохновение для меня.