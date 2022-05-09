Маша Єфросиніна пригадала, як вперше відчула себе поганою матір'ю під час війни
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала відвертий допис про День матері. Вона розповіла, як відчула себе поганою матір'ю.
Маша Єфросиніна на час війни перебуває за кордоном, хоч перші тижні жила у Львові. Вона розповіла, що місяць тому відчула себе поганою матір'ю.
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Маша Єфросиніна про День матері
Я бачила, як страждають мої діти в бомбосховищах щоночі, але відмовлялася покидати Україну – мене тримав борг перед країною та людьми, яким, як я була переконана, я потрібніша… Потрібніша, ніж своїм дітям, які завжди все розуміли, за всіх часів розуміли – у мами є справа!
– розповіла зірка.
Думку ведучої змогли змінити ракетні удари по Львову, коли її син відмовлявся йти в укриття зі словами: "я не піду ні в який притулок, я не можу, хочу спати, нехай мене вб'є бомбою, не піду!". Тоді вона вирішила обрати дітей та їхнє здоров'я.
"18 років та 7 років вчаться уживатися 24/7, не маючи тепер свого простору. У мене ж нарешті не розповзаються по сковорідці сирники, я навчилася гладити під час робочих зумів, і знаю, як відіпрати чорні плями з білих шкарпеток (вийшло з п'ятого разу). Наночка стала одночасно і моєю найближчою подругою, і нянькою Сашуні, і моїм плечем", – поділилась Єфросиніна.
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Маша Єфросиніна розповіла, що донька Нана бачила її істерики, але змушувала приводити себе в порядок.
І ще, ми взяли із собою собаку. Нашу стару, не зовсім здорову Ялту. Тому що коли покидали дачу, на якій ховалися, Сашко запитав: "Ми їдемо, щоб не загинути, то ми залишимо тут Ясю одну, гинути?". Тепер ми завжди, тупо завжди, всі разом, все в шерсті та все робимо спільно!
– підсумувала зірка.
Маша Єфросиніна з дітьми та собака Ялта / Фото з інстаграму зірки