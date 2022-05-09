Маша Ефросинина во время войны находится за границей, хотя первые недели жила во Львове. Она рассказала, что месяц назад почувствовала себя плохой матерью.

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Маша Ефросинина о Дне матери

Я видела, как страдают мои дети в бомбоубежищах каждую ночь, но отказывалась покидать Украину – меня держал долг перед страной и людьми, которым, как я была убеждена, я нужнее… Нужна, чем своим детям, которые всегда все понимали, во все времена понимали – у мамы есть дело!

– рассказала звезда.

Мнение ведущей смогли изменить ракетные удары по Львову, когда ее сын отказывался идти в укрытие со словами: "я не пойду ни в какое убежище, я не могу, хочу спать, пусть меня убьет бомбой, не пойду!". Тогда она решила выбрать детей и здоровье.

"18 лет и 7 лет учатся уживаться 24/7, не имея теперь своего пространства. У меня же наконец-то не расползаются по сковородке сырники, я научилась гладить во время рабочих сумм, и знаю, как отстирать черные пятна из белых носков (вышло из 5 раза). Наночка стала одновременно и моей ближайшей подругой, и няней Сашуни, и моим плечом", – поделилась Ефросинина.

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Маша Ефросинина рассказала, что дочь Нана видела ее истерику, но заставляла приводить себя в порядок.

И еще мы взяли с собой собаку. Нашу старую, не совсем здоровую Ялту. Потому что когда покидали дачу, на которой скрывались, Саша спросил: "Мы едем, чтобы не погибнуть, то оставим здесь Ясю одну, погибать?". Теперь мы всегда, тупо всегда, все вместе, все в шерсти и делаем вместе!

– подытожила звезда.



Маша Ефросинина с детьми и собака Ялта / Фото из инстаграма звезды