Маша Єфросиніна на час війни перебуває за кордоном, хоч перші тижні жила у Львові. Вона розповіла, що місяць тому відчула себе поганою матір'ю.

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Маша Єфросиніна про День матері

Я бачила, як страждають мої діти в бомбосховищах щоночі, але відмовлялася покидати Україну – мене тримав борг перед країною та людьми, яким, як я була переконана, я потрібніша… Потрібніша, ніж своїм дітям, які завжди все розуміли, за всіх часів розуміли – у мами є справа!

– розповіла зірка.

Думку ведучої змогли змінити ракетні удари по Львову, коли її син відмовлявся йти в укриття зі словами: "я не піду ні в який притулок, я не можу, хочу спати, нехай мене вб'є бомбою, не піду!". Тоді вона вирішила обрати дітей та їхнє здоров'я.

"18 років та 7 років вчаться уживатися 24/7, не маючи тепер свого простору. У мене ж нарешті не розповзаються по сковорідці сирники, я навчилася гладити під час робочих зумів, і знаю, як відіпрати чорні плями з білих шкарпеток (вийшло з п'ятого разу). Наночка стала одночасно і моєю найближчою подругою, і нянькою Сашуні, і моїм плечем", – поділилась Єфросиніна.

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Маша Єфросиніна розповіла, що донька Нана бачила її істерики, але змушувала приводити себе в порядок.

І ще, ми взяли із собою собаку. Нашу стару, не зовсім здорову Ялту. Тому що коли покидали дачу, на якій ховалися, Сашко запитав: "Ми їдемо, щоб не загинути, то ми залишимо тут Ясю одну, гинути?". Тепер ми завжди, тупо завжди, всі разом, все в шерсті та все робимо спільно!

– підсумувала зірка.



Маша Єфросиніна з дітьми та собака Ялта / Фото з інстаграму зірки