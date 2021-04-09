Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала новий стильний образ у джинсовій сорочці та лосинах. Вона поділилась яскравим фото з гримерки.

Відома українська діячка та телеведуча Маша Єфросиніна на особистій сторінці оприлюднила нове фото та показала кадр з гримерки. Вона зачарувала прихильників лаконічним, але стильним образом.

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Образ Маші Єфросиніної

Знаменитість позувала перед дзеркалом. Вона обрала просте та комфортне вбрання, яке вдало поєднала та виглядала однаково трендово. Маша Єфросиніна постала в блакитній джинсовій сорочці та сірих лосинах. Такий одяг зірка доповнила темно-синіми лоферами з червоним принтом від Gucci.

Вишуканості образові додавали масивні каблучки з камінцями та перлинами. Телеведуча випрямила пишне волосся та розпустила його. На обличчі Маша Єфросиніна зробила розкішний макіяж, що став вдалим завершенням аутфіту. Вона підкреслила очі нюдовими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала матовою бежевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Прихильникам телеведучої сподобався її новий образ. Про це вони написали в коментарях: