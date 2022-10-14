Машу Єфросиніну запросили спеціальною гостею на закритий благодійний вечір у замку Бенсберг. Там вона звернулася до найвпливовіших людей Німеччини – попросила вплинути на уряд, щоб той давав Україні більше зброї і робив це швидше й ефективніше. За словами телезірки, це її фронт після 24 лютого.

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"З самого початку повномасштабної війни я поставила собі задачу не припиняти робити те, що вмію краще за все – доносити інформацію. Розповіді правди європейцям про справжні події, історії та переживання в Україні дійсно відкривають їм очі. Тож вкотре дякую долі, що веде мене цим шляхом", – заявила Маша Єфросиніна.

Чому Єфросиніна "попливла" перед експрезидентом Німеччини

Після того, як Маша Єфросиніна стримано й виважено виголосила свою промову, до неї несподівано підійшов Йоахім Ґаук – 11-й президент Німеччини, термін якого закінчився в березні 2017 року. Він потиснув телеведучій руку, а поважні німці скупали їх в оплесках.

Собі я завжди наказую не плакати та не показувати слабкість під час виступів! Бо всі повинні бачити, що ми сильні. Але в момент, коли до мене в кінці підійшов експрезидент Німеччини Йоахім Ґаук і сказав, що я не маю зупинятися вчити європейців сміливості українців, я попливла,

– прокоментувала Маша Єфросиніна.