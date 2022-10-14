Машу Ефросинину пригласили специальной гостьей на закрытый благотворительный вечер в замке Бенсберг. Там она обратилась к самым влиятельным людям Германии – попросила повлиять на правительство, чтобы оно давало Украине больше оружия и делало это быстрее и эффективнее. По словам телезвезды, это ее фронт после 24 февраля.

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"С самого начала полномасштабной войны я поставила себе задачу не прекращать делать то, что умею лучше всего – доносить информацию. Рассказы правды европейцам о настоящих событиях, истории и переживаниях в Украине действительно открывают им глаза. Поэтому в очередной раз спасибо судьбе, что ведет меня этим путем", – заявила Маша Ефросинина.

Почему Ефросинина "поплыла" перед экспрезидентом Германии

После того как Маша Ефросинина сдержанно и взвешенно произнесла свою речь, к ней неожиданно подошел Йоахим Гаук – 11-й президент Германии, срок которого истек в марте 2017 года. Он пожал телеведущей руку, а уважаемые немцы скупали их в аплодисментах.

Себе я всегда велю не плакать и не показывать слабость во время выступлений! Ибо все должны видеть, что мы сильны. Но в момент, когда ко мне в конце подошел экс-президент Германии Йоахим Гаук и сказал, что я не должна останавливаться учить европейцев смелости украинцев, я поплыла,

– прокомментировала Маша Ефросинина.