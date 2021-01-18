Перший у новому році сніг потішив й зірок українського шоу-бізнесу, які залишились в Україні та не відправились на відпочинок за кордон. Маша Єфросиніна одна з них. Ведуча влаштувала прогулянку лісом та позувала без куртки у 20-градусний мороз.

Замість елітних курортів Маша Єфросиніна з сином і чоловіком обрали зимові канікули в Україні. Погода нагородила українців снігом, тому ведуча з сім'єю не гає час та насолоджується справжньою зимою. Після родинних катань на санках зірка вирушила на прогулянку в ліс. Фото вона оприлюднила в особистому профілі в інстаграмі.

Цікаво Маша Єфросиніна захопила зимовими фото з чоловіком і сином

Образ Маші Єфросиніної для зимової прогулянки

Для виходу в морозний день телезірка обрала стильний і теплий повсякденний одяг. Вона одягла чорні штани та чорно-білий светр під шию від власного бренду Mashs. Образ Маша Єфросиніна довершила теплими темно-сірими рукавицями та біло-блакитною шапкою. З аксесуарів на ній лише масивні сонцезахисні окуляри та жодного макіяжу.

Для зимових ефектних фото ведуча зняла куртку. Вона позувала на тлі засніженого лісу та весело підкидала сніг попри лютий холод. Зірка зізналась, що наважилась роздягтися у мінус 20 градусів морозу.

Отже, фото без куртки в мінус 20 правдиве. Мій ніс ніколи не бреше. Просто я вмію утеплятися", – з гумором написала Маша Єфросиніна. Щирість та позитив знаменитості підкорив користувачів.



Маша Єфросиніна на зимовій прогулянці / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна на зимовій прогулянці / Фото Instagram / @mashaefrosinina