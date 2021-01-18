Первый в новом году снег порадовал и звезд украинского шоу-бизнеса, которые остались в Украине и не отправились на отдых за границу. Маша Ефросинина одна из них. Ведущая устроила прогулку по лесу и позировала без куртки в 20-градусный мороз.

Вместо элитных курортов Маша Ефросинина с сыном и мужем выбрали зимние каникулы в Украине. Погода наградила украинцев снегом, поэтому ведущая с семьей не теряет время и наслаждается настоящей зимой. После семейных катаний на санках звезда отправилась на прогулку в лес. Фото она обнародовала в личном профиле в инстаграме.

Интересно Маша Ефросинина очаровала зимними фото с мужем и сыном

Образ Маши Ефросининой для зимней прогулки

Для выхода в морозный день телезвезда выбрала стильную и теплую повседневную одежду. Она надела черные брюки и черно-белый свитер под шею от собственного бренда Mashsh. Образ Маша Ефросинина дополнила теплыми темно-серыми перчатками и бело-голубой шапкой. Из аксессуаров на ней только массивные солнцезащитные очки и никакого макияжа.

Для зимних эффектных фото ведущая сняла куртку. Она позировала на фоне заснеженного леса и весело подбрасывала снег несмотря на лютый холод. Звезда призналась, что решилась раздеться в минус 20 градусов мороза.

"Итак, фото без куртки в минус 20 правдивое. Мой нос никогда не врет. Просто я умею утепляться", – с юмором написала Маша Ефросинина. Искренность и позитив знаменитости покорили пользователей.



Маша Ефросинина на зимней прогулке / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Маша Ефросинина на зимней прогулке / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Маша Ефросинина на зимней прогулке / Фото Instagram / @mashaefrosinina