Пів року жив з іншою жінкою, – Маша Єфросиніна назвала Остапчука "брехуном"

11 листопада 2023, 22:42
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Джерело:

"Дорослі дівчатка"

Ведуча Маша Єфросиніна зізналась, що Володимир Остапчук свого часу набрехав їй в інтерв'ю. Він розповідав про щасливий шлюб, а насправді вже жив з іншою.

У новому випуску "Дорослих дівчаток" Оля Полякова та Маша Єфросиніна обговорили тему брехні. Телеведуча пригадала, як її обманули, даючи інтерв'ю.

До слова Я взагалі народити тебе могла, – Полякова та Єфросиніна жартівливо висловилися про Трінчер

Маша Єфросиніна про брехню Остапчука

Телеведуча пригадала, як Володимир Остапчук дав їй інтерв'ю 4 роки тому, у 2019. Тоді він розповів про щасливе сімейне життя, хоч вже тоді шлюб дав тріщину.

Остапчук, це людина прийшла і повністю про все набрехала. Він розповів про своє щасливе прекрасне життя з жінкою і дітьми. Набрехав, бо він пів року вже як жив з іншою жінкою. Йому з цим жити і його совісті теж, – висловилась Єфросиніна.


Єфросиніна та Остапчук у 2019 / Скриншот з інтерв'ю

"Остапчук?! Брехло брехляче", – жорстко прокоментувала цю ситуацію Оля Полякова.

"Дорослі дівчатка": дивіться відео онлайн

 

Перше розлучення Остапчука

  • У 2007 році Володимир Остапчук одружився з Оленою Войченко. У шлюбі в пари народилося двоє дітей – донька Емілія та син Еван.
  • У жовтні 2019 року з'явилася новина про розлучення пари. Водночас тиждень до цього Володимир Остапчук давав інтерв'ю Єфросиніній, де мило розповідав про стосунки з дружиною.
  • Це розлучення стало одним з перших найгучніших розривів в українському шоубізі, адже лунали заяви і про коханок, і про зради. Лише в січні цього року, після другого розлучення Володимир Остапчук зізнався, що наробив багато дурниць, про які тепер шкодує.
Автор: Марія Касій