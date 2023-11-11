Пів року жив з іншою жінкою, – Маша Єфросиніна назвала Остапчука "брехуном"

Ведуча Маша Єфросиніна зізналась, що Володимир Остапчук свого часу набрехав їй в інтерв'ю. Він розповідав про щасливий шлюб, а насправді вже жив з іншою.

У новому випуску "Дорослих дівчаток" Оля Полякова та Маша Єфросиніна обговорили тему брехні. Телеведуча пригадала, як її обманули, даючи інтерв'ю.

До слова Я взагалі народити тебе могла, – Полякова та Єфросиніна жартівливо висловилися про Трінчер

Маша Єфросиніна про брехню Остапчука

Телеведуча пригадала, як Володимир Остапчук дав їй інтерв'ю 4 роки тому, у 2019. Тоді він розповів про щасливе сімейне життя, хоч вже тоді шлюб дав тріщину.

Остапчук, це людина прийшла і повністю про все набрехала. Він розповів про своє щасливе прекрасне життя з жінкою і дітьми. Набрехав, бо він пів року вже як жив з іншою жінкою. Йому з цим жити і його совісті теж, – висловилась Єфросиніна.



Єфросиніна та Остапчук у 2019 / Скриншот з інтерв'ю

"Остапчук?! Брехло брехляче", – жорстко прокоментувала цю ситуацію Оля Полякова.

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