В новом выпуске "Дорослих дівчаток" Оля Полякова и Маша Ефросинина обсудили тему лжи. Телеведущая вспомнила, как ее обманули, давая интервью.

К слову Я вообще родить тебя могла, – Полякова и Ефросинина шутливо высказались о Тринчере

Маша Ефросинина о лжи Остапчука

Телеведущая вспомнила, как Владимир Остапчук дал ей интервью 4 года назад, в 2019. Тогда он рассказал о счастливой семейной жизни, хотя уже тогда брак дал трещину.

Остапчук, этот человек пришел и полностью обо всем наврал. Он рассказал о своей счастливой прекрасной жизни с женщиной и детьми. Врал, потому что он пол года уже как жил с другой женщиной. Ему с этим жить и его совести тоже, – высказалась Ефросинина.



Ефросинина и Остапчук в 2019 году / Скриншот с интервью

"Остапчук?! Лжеч лжецом", – жестко прокомментировала эту ситуацию Оля Полякова.

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