Після різдвяних свят та подолання коронавірусу Маша Єфросиніна повернулась до зйомок програми "Екзамен". Для нового інтерв'ю вона підібрала образ від українського бренду Katimō. Вартість вбрання перевалила за 10 тисяч гривень.

Джерело: інстаграм Маші Єфросиніної

Ведуча наважилась на сміливий фешн-експеримент – одягла бюстгальтер поверх топа. У кадрі look зірки виглядав розкішно.

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Образ Маші Єфросиніної

Після тривалої паузи знаменитість продовжила зйомки авторської програми "Екзамен", яка виходить на її ютуб-каналі. Якщо зіркового гостя Маша Єфросиніна розсекречувати не стала, то свій аутфіт для інтерв'ю продемонструвала залюбки. У кадрі вона постала в чорній спідниці прямого крою та довжини максі, яка вигідно підкреслила стрункий стан ведучої.

Стриманий низ зірка поєднала з зухвалим верхом. Вона одягла яскраво-зелений топ з вертикальними складками на резинці та рукавами в сіточку. Наверх Маша Єфросиніна одягла чорний топ на тонких бретелях, що виглядало досить екстравагантно.

Завершили look ведучої високі чоботи на масивній підошві, які стали справжнім трендом цього сезону та численні каблучки зі смарагдовим камінням. Волосся і чубчик вона вклала рівно, а очі виділила завдяки ефектному вечірньому макіяжу.



Маша Єфросиніна в бюстгальтері поверх топа / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Вартість образу Маші Єфросиніної від київського бренду Katimō перевищила 10 тисяч гривень, адже лише спідниця, топ і бюстгальтер коштують 9 500 гривень (4 400 гривень, 2 300 гривень, 2 800 гривень відповідно).



Маша Єфросиніна в бюстгальтері поверх топа / Фото Instagram / @mashaefrosinina