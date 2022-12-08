Єфросиніна пригадала, як мало не померла на вечірці Гобунова: хто з шоу-бізу в цьому винен

У новову випуску ютуб-шоу "Дорослі дівчата" Єфросиніна й Полякова зачепили тему відьмацтва та магії. Телеведуча пригадала, що чотири роки тому мало не загинула на дні народженні Юрія Горбунова, бо колега поробила їй на смерть.

Маша Єфросиніна розповіла, що саме завядки Юрію Горбунову зняла прокльон, і її кар'єра пішла вгору. Як це було, дізнавайтеся далі.

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Єфросиніна мало не загинула через колегу-ведучу

Телеведуча мало не загинула 24 серпня 2018 року, коли прийшла на помпезну вечірку Юрія Горбунова на Трухановому острові. Він зібрав друзів у ресторанчику на дерев'яному пантоні, під який і провалилася Єфросиніна.

Я з букетом квітів, Тимур трохи позаду, приходжу вітати Юрка. Дарую йому квіти, бачу Катю Осадчу десь у десяти кроках від мене. Купа людей, і саме я роблю три кроки, піді мною провалюються дошки, я йду під воду. Під водою залізний штир, який протикає мені стегно в сантиметрі від живота. Ще сантиметр, і він би мене повністю проткнув, я вже була б мертва,

– емоційно розповіла зірка.

Маша Єфросиніна знепритомніла від болю й отямилася вже в лікарні. На ранок їй зателефонував Горбунов і порадив бабку, до якої "їздить весь Київ". "Саме він наступного дня, коли я була в лікарні, подзвонив дізнатися, як мої справи, і сказав, що він би мені радив піти до бабки: "Піди до якоїсь людини знаючої, це, Марусю, щось не те", – розповіла Маша Єфросиніна.

Та провела "зливання на віск" і сказала, що колега з шоу-бізу поробила їй на професійну смерть.

Вона сказала, що мені реально зроблено на професійну смерть. І на те, що я завжди буду ходити по лезу… Зроблено моєю колегою, якій не дає спокою моя кар'єра і мої великі проєкти,

– зізналася Маша Єфросиніна.

Схоже, вона здогадується, чиїх це рук справа, але називати ім'я публічно не стала. "Ніхто навіть і не знає, де вона зараз", – іронічно прокоментувала ведуча.