Маша Єфросиніна розповіла, що саме завядки Юрію Горбунову зняла прокльон, і її кар'єра пішла вгору. Як це було, дізнавайтеся далі.

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Єфросиніна мало не загинула через колегу-ведучу

Телеведуча мало не загинула 24 серпня 2018 року, коли прийшла на помпезну вечірку Юрія Горбунова на Трухановому острові. Він зібрав друзів у ресторанчику на дерев'яному пантоні, під який і провалилася Єфросиніна.

Я з букетом квітів, Тимур трохи позаду, приходжу вітати Юрка. Дарую йому квіти, бачу Катю Осадчу десь у десяти кроках від мене. Купа людей, і саме я роблю три кроки, піді мною провалюються дошки, я йду під воду. Під водою залізний штир, який протикає мені стегно в сантиметрі від живота. Ще сантиметр, і він би мене повністю проткнув, я вже була б мертва,

– емоційно розповіла зірка.

Маша Єфросиніна знепритомніла від болю й отямилася вже в лікарні. На ранок їй зателефонував Горбунов і порадив бабку, до якої "їздить весь Київ". "Саме він наступного дня, коли я була в лікарні, подзвонив дізнатися, як мої справи, і сказав, що він би мені радив піти до бабки: "Піди до якоїсь людини знаючої, це, Марусю, щось не те", – розповіла Маша Єфросиніна.

Та провела "зливання на віск" і сказала, що колега з шоу-бізу поробила їй на професійну смерть.

Вона сказала, що мені реально зроблено на професійну смерть. І на те, що я завжди буду ходити по лезу… Зроблено моєю колегою, якій не дає спокою моя кар'єра і мої великі проєкти,

– зізналася Маша Єфросиніна.

Схоже, вона здогадується, чиїх це рук справа, але називати ім'я публічно не стала. "Ніхто навіть і не знає, де вона зараз", – іронічно прокоментувала ведуча.