Маша Ефросинина рассказала, что именно завядки Юрию Горбунову сняла проклятие, и ее карьера пошла вверх. Как это было, узнайте дальше.

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Ефросинина чуть не погибла из-за коллеги-ведущей

Телеведущая чуть не погибла 24 августа 2018, когда пришла на помпезную вечеринку Юрия Горбунова на Трухановом острове. Он собрал друзей в ресторанчике на деревянном понтоне, под который и провалилась Ефросинина.

Я с букетом цветов, Тимур немного позади, прихожу поздравлять Юрку. Дарю ему цветы, вижу Катю Осадчую где-то в десяти шагах от меня. Куча людей, и именно я делаю три шага, подо мной проваливаются доски, я иду под воду. Под водой железный штырь, протыкающий мне бедро в сантиметре от живота. Еще сантиметр, и он бы меня полностью проткнул, я уже была бы мертва,

– эмоционально рассказала звезда.

Маша Ефросинина потеряла сознание от боли и пришла в себя уже в больнице. На утро ей позвонил по телефону Горбунов и посоветовал бабку, к которой "ездит весь Киев". "Именно он на следующий день, когда я была в больнице, позвонил узнать, как мои дела, и сказал, что он бы мне советовал пойти к бабке: "Пойди к какому-то знающему человеку, это, Маруся, что-то не то", – рассказала Маша Ефросинина.

Та провела "слив на воск" и сказала, что коллега по шоу-бизу сделала ей профессиональную смерть.

Она сказала, что мне реально сделано на профессиональную смерть. И на то, что я всегда буду ходить по лезвию… Сделано моей коллегой, которой не дает покоя моя карьера и мои большие проекты,

– призналась Маша Ефросинина.

Похоже, она догадывается, чьих рук это дело, но называть имя публично не стало. "Никто даже не знает, где она сейчас", – иронически прокомментировала ведущая.