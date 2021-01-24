Известная ведущая и мама двоих детей Маша Ефросинина призналась, что в начале телекарьеры врачи поставили ей диагноз бесплодие. Из-за ранних подъемов и отсутствия полноценного сна она могла никогда не забеременеть.

Маша Ефросинина в браке с бизнесменом Тимуром Хромаевым родила двоих детей – дочь Нану, которой сейчас 16 лет, и сына Александра, которому 6 лет. Однако почти 20 лет назад звезду уверяли, что она не сможет забеременеть и познать счастье материнства. Этот факт, известный подписчикам, ведущая подтвердила в инстаграм-сторис.

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Маша Ефросинина о диагнозе бесплодие

Известно, что еще во время учебы в Киевском университете имени Тараса Шевченко Маша Ефросинина дебютировала на экранах. В 20 лет она стала ведущей утренней программы "Подъем" на "Новом канале".

Тогда у студентки был изнурительный график: ежедневно просыпалась в 4:30 утра, спала по 3 – 4 часа и заканчивала престижный вуз. Это отразилось на ее здоровье. За три года бешеного ритма жизни врачи поставили ведущей "Подъема" диагноз бесплодие.

Мне было 22 года. Мой цикл полностью исчез на полтора года от такого ритма жизни. Я набрала свои первые 10 килограммов. И получила приговор, что вряд ли когда-нибудь забеременею,

– призналась Маша Ефросинина.

Никаких других деталей знаменитость раскрывать не стала. Добавим, что первенца: дочь Нану, она родила через год после бракосочетания с мужем Тимуром. Тогда Ефросининой было 24 года.



Маша Ефросинина о диагнозе бесплодие / Фото из Инстаграма