Старша донька Олі Полякової Маша опублікувала на сторінці нове фото. Це рідкісна світлина з її сестрою Алісою.

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Рідкісне фото доньок Олі Полякової

Маша Полякова позувала поряд із 11-річною сестрою Алісою. Вона одягнула білу джинсову куртку.

Аліса ж постала у світлому топі на довгий рукав та сірих джинсах. У її волоссі проглядалися фіолетові пасма.

Не вірю що моя мала вже так виросла,

– написала зіркова донька під знімком.



Маша та Аліса Полякові / Фото з інстаграму Маші Полякової

Шанувальники Маші Полякової під фото відзначили, що дівчата дуже різні, але однаково красиві.

"Різні, але обидві дуже гарні";

"Пам'ятаю її ще з пісні вашої мами, коли вона була ще в животику";

"Такі різні, але все одно такі гарні";

"Красуні".

Нагадаємо, нещодавно одне з українських видань принизило старшу доньку Олі Полякової. У відповідь співачка підкреслила, що за булінг покарає це медіа та подасть до суду. Згодом редакція заявила, що цілком визнає свою провину, а матеріал був поданий у неприпустимій формі. Та Олю Полякову це не задовольнило. Співачка повідомила, що очікує на публічне відеозвернення з вибаченнями.