Після навчання у Лондоні: Маша Полякова вступила до українського вишу

Донька української співачки Олі Полякової навчалася у музичному коледжі Лондона. Але тепер стало відомо, що 18-річна Марія вирішила здобути українську освіту.

Донька Полякової вступила до Київської консерваторії. Про це повідомила зіркова мама в інстаграм-сторіс.

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Виявляється, Маша Полякова тепер навчатиметься в Києві.

У нас є для вас новина – Марія вступила до Київської консерваторії на композиторське відділення,

– заявила співачка.

Ймовірно, йдеться про Національну музичну академію України імені Петра Чайковського. Тож, Маша стане композиторкою. Дівчина повідомила, що вона вже почала відвідувати пари.

Що тепер буде з навчанням в Англії і чому донька Полякової вирішила вступити до Київської консерваторії – невідомо. Марія ще не поділилася з підписниками деталями новини.

Марія Полякова навчалася в Лондоні