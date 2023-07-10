Донька Полякової показала ніжні поцілунки з коханим і нарвалася на критику через зухвале фото
Джерело:Маша Полякова
Донька української співачки Олі Полякової розбурхала мережу новими фото. На одній світлині 18-річна Маша показала ніжні поцілунки з коханим, а на другому – продемонструвала непристойний жест, через що нарвалася на критику.
Марія Полякова поділилася новими фото з фотосесії зі своїм бойфрендом Артуром. Раніше вона показувала романтичну прогулянку з коханим на вулицях Великої Британії.
До теми "Заручини" з коханим і прогулянки в Парижі: за що доньку Олі Полякової хейтять в мережі
Маша Полякова розбурхала мережу новими фото
На сторінці в Інстагрмі дівчина показала кілька нових знімків. На першому кадрі Маша і Артур ніжно обіймаються та цілуються. Дівчина одягнена у чорний капелюшок та білу майку, а також у бежеве пальто кольору. Її коханий приміряв чорне пальто та білу сорочку.
Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму
Водночас на другій світлині донька Полякової з бойфрендом показують на камеру середній палець. За це зірку розкритикували у мережі. Не всі підписники поставилися до цього з розумінням. Що пишуть Маші в коментарях:
- "Культурна дівчинка. Вихована…"
- "Маша дуже невпевнена в собі особа, якщо постить такі фото з факом".
- "Засуньте собі ці пальці в одне місце. Яблука від яблуні далеко не падає, це є факт".
- "Жах. Навіщо показувати таке? Це виходить нам показує?! Якось негарно. Відписуюся".
- "Перше фото дуже гарне, а зміст другого фото трохи не розумію".
- "Маша класно вийшла. Друге фото для критиків першого".
Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму
Нагадаємо, що про роман Маші Полякової та Артура стало відомо у січні цього року. Судячи з усього, молоді люди зустрілися у Лондоні, де обоє наразі живуть та навчаються. Вони вже навіть познайомилися з батьками один одного.
Нещодавно донька Олі Полякової показала фото з обручкою, чим спровокувала плітки про заручини. Та потім показала фото, що розставило всі крапки над "і". Виявилося, що це був просто жарт.