Донька Полякової показала ніжні поцілунки з коханим і нарвалася на критику через зухвале фото

Донька української співачки Олі Полякової розбурхала мережу новими фото. На одній світлині 18-річна Маша показала ніжні поцілунки з коханим, а на другому – продемонструвала непристойний жест, через що нарвалася на критику.

Марія Полякова поділилася новими фото з фотосесії зі своїм бойфрендом Артуром. Раніше вона показувала романтичну прогулянку з коханим на вулицях Великої Британії.

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Маша Полякова розбурхала мережу новими фото

На сторінці в Інстагрмі дівчина показала кілька нових знімків. На першому кадрі Маша і Артур ніжно обіймаються та цілуються. Дівчина одягнена у чорний капелюшок та білу майку, а також у бежеве пальто кольору. Її коханий приміряв чорне пальто та білу сорочку.



Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму

Водночас на другій світлині донька Полякової з бойфрендом показують на камеру середній палець. За це зірку розкритикували у мережі. Не всі підписники поставилися до цього з розумінням. Що пишуть Маші в коментарях:

"Культурна дівчинка. Вихована…"

"Маша дуже невпевнена в собі особа, якщо постить такі фото з факом".

"Засуньте собі ці пальці в одне місце. Яблука від яблуні далеко не падає, це є факт".

"Жах. Навіщо показувати таке? Це виходить нам показує?! Якось негарно. Відписуюся".

"Перше фото дуже гарне, а зміст другого фото трохи не розумію".

"Маша класно вийшла. Друге фото для критиків першого".



Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що про роман Маші Полякової та Артура стало відомо у січні цього року. Судячи з усього, молоді люди зустрілися у Лондоні, де обоє наразі живуть та навчаються. Вони вже навіть познайомилися з батьками один одного.

Нещодавно донька Олі Полякової показала фото з обручкою, чим спровокувала плітки про заручини. Та потім показала фото, що розставило всі крапки над "і". Виявилося, що це був просто жарт.