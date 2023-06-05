Раніше Марія Полякова розповідала, що вже познайомитися з батьками хлопця. Він з її зірковою мамою та татом-бізнесменом теж знайомий.

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Маша влаштувала романтичну фотосесію з хлопцем

Донька Олі Полякової показала фото зі своїм бойфрендом Артуром. Пара позувала на вулицях Великої Британії.



Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму

Для романтичного фотосету Маша одягнула тендітну сукню у квітковий принт, а зверху накинула піджак. Образ Полякова доповнила легким макіяжем та прикрасами. Водночас коханий Артур одягнув чорні штани та білу сорочку.



Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму

На фото закохані ніжно обіймалися, бігали вулицями міста та показували кумедні гримаси. Фото Маша лишила без підпису.



Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму

Реакція мережі

Шанувальники у коментарях "засипали" 18-річну доньку Олі Полякової компліментами. Підписники зазначили, що Маша та Артур гарна пара, а їхня фотосесія була романтичною:

"Містер і місіс Сміт".

"Дуже вайбові і красиві фото".

"Як романтично. Такі молоді, такі щасливі".

"Дуже схожі".

"Класні фотки, але хлопець на Галкіна дуже схожий".

"Дуже романтичні фото".

"Красиві дуже".

"Машо, дуже гарні фото, а ти маєш дуже гарний вигляд і гарного хлопця біля себе".

"Маша так схожа на свою маму! Обличчя одне, але волосся різне!"

"Супер! Дуже класні, щасливі та безтурботні! Нехай так буде завжди!"



Маша Полякова з бойфрендом / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що стосунки між Машею та Артуром почалися, коли дівчина поїхала навчатися до Великої Британії. Закохані часто влаштовують романтичні фотосети, раніше Полякова-молодша вже показувала щасливі кадри з Артуром.

Днями донька Олі Полякової показала фото з обручкою, чим спровокувала плітки про заручини. Та потім показала фото, що розставило всі крапки над "і". Виявилося, що це був просто жарт.