Почала кричати, – донька Олі Полякової у Великій Британії розізлилася на аптекарку

Діти Полякової навчаються у Великій Британії. Старша донька артистки розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею в одній з тамтешніх аптек. Маша не змогла придбати ліки для подруги, яка захворіла.

У Британії Маша навчається у музичному коледжі, живе в гуртожитку. Її однокурсниця захворіла, мала високу температуру і попросила піти в аптеку, щоб придбати необхідні ліки. Однак все виявилося не так просто. За сторінкою Маші в інстаграмі стежать 162 тисячі користувачів мережі, тому вона вирішила поділитися своїм досвідом у сторіс.

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Маша Полякова в Британії накричала на аптекарку

Аптекарка не зрозуміла, які саме ліки потрібні Поляковій, казала, що такого у їхніх аптеках не продають. Дівчина пояснювала, що потрібен чай для зняття ознобу, сироп від кашлю, а у відповідь чула, що такого не продають. Таку ситуацію Маша назвала мінусом життя у Великій Британії.

Я трішки на них розізлилася. Знаєте, коли в аптеці немає якихось базових речей, трішечки бісить. Я почала кричати. По жінці, яка працює там, видно, що вона взагалі нічого не розуміє,

– обурилася Полякова.

Згодом Маша таки помітила в аптеці потрібні ліки, але їх відмовилися продавати. Розізлившись, дівчина заявила, що скоро поїде до Києва на канікули і купить там всі необхідні медикаменти, щоб мати в Лондоні.

Нагадаємо, нещодавно Марія розповідала, що задумується над поверненням до Києва. У неї почалися проблеми зі шкірою, що є нестерпним. Полякова користується тими ж засобами для догляду за обличчям, що й раніше, але зараз стан шкіри значно погіршився. У Лондоні дуже жорстка вода, що, ймовірно, вплинуло на це.