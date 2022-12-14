В Британии Маша учится в музыкальном колледже, живет в общежитии. Ее сокурсница заболела, имела высокую температуру и попросила пойти в аптеку, чтобы приобрести необходимое лекарство. Однако все оказалось не так-то просто. За страницей Маши в инстаграмме следят 162 тысяч пользователей сети, поэтому она решила поделиться своим опытом в сторис.

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Маша Полякова в Британии накричала на аптекаря

Аптекарша не поняла, какие именно лекарства нужны Поляковой, говорила, что такого в их аптеках не продают. Девушка объясняла, что нужен чай для снятия озноба, сироп от кашля, а в ответ слышала, что такого не продают. Такую ситуацию Маша назвала минусом жизни в Великобритании.

Я немного на них разозлилась. Знаете, когда в аптеке нет каких-то базовых вещей, немножко бесит. Я начала орать. По женщине, которая там работает, видно, что она вообще ничего не понимает,

– возмутилась Полякова.

Потом Маша таки заметила в аптеке нужное лекарство, но его отказались продавать. Разозлившись, девушка заявила, что скоро поедет в Киев на каникулы и купит там все необходимые медикаменты, чтобы иметь в Лондоне.

Напомним, недавно Мария рассказывала, что задумывается над возвращением в Киев. У нее начались проблемы с кожей. Полякова пользуется теми же средствами по уходу за лицом, что и раньше, но сейчас состояние кожи значительно ухудшилось. В Лондоне очень жесткая вода, что, вероятно, повлияло на это.