Я посилаю грубо, – Маша Ефросиніна зізналася, як реагує на хейт в бік чоловіка-військового

Машу Єфросиніну неодноразово публічно хейтили. Як повідомила знаменитість, найважчою для неї виявилась критика щодо її чоловіка Тимура Хромаєва, який захищає Україну від російських загарбників.

Як розповіла телеведуча, критика в бік коханого її дуже злить. Тож у відповідь на негатив Єфросиніна зізналася, що грубо посилає людей.

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Як Єфросиніна реагує на критику чоловіка-військового

За словами зірки, часто хейтери можуть писати таку інформацію, яка зовсім не є правдивою, тому Єфросиніна посилає таких людей на*уй.

Моя піарниця забороняє мені матюкатися, але моя перша реакція на таке – пішли нах*й. Хто ви такі? Горить тобі дупа, не пише Єфросиніна про чоловіка, напиши: "Машо, чому не розповідаєте про чоловіка?". Ні, воно пише, що він у Пущі-Водиці сидить. Ну звідки ти це взяла? Це зовсім різні форми спілкування, тому я посилаю грубо,

– поділилася телеведуча.

Інтерв'ю з Машою Єфросиніною: дивіться відео онлайн

Чоловік Маші Єфросиніної воює в лавах ЗСУ: що відомо

На початку повномасштабного вторгнення Тимур Хромаєв пішов добровольцем у ЗСУ. В одному з інтерв'ю Єфросиніна розповідала, що навіть кричала та злилася на коханого, за таке рішення. Водночас вона пишається чоловіком за його позицію.

За словами Маші Єфросиніної, Тимур є командиром 112 бригади. У його підрозділ служить понад 100 людей. Їхня компетенція – радіоелектронна боротьба, БпЛА та дрони. Військові за допомогою технологій ліквідують ворога.

Раніше телеведуча розповідала, що зараз переживає складний період, оскільки щодня хвилюється через життя коханого. Їхній з чоловіком шлюб проходить чергове випробування. Відтак Маші морально зараз дуже складно, вона щодня через це плаче.