Зрадниця MARUV змінила псевдонім та нарвалася на хейт: "Твоя країна захлинається у крові"
Джерело:Sharlotta Ututu
Співачка MARUV, яка втекла з України, вирішила змінити псевдонім. Зрадниця випустила свіжий трек під новим сценічним ім'ям. Тепер вона Sharlotta Ututu. Проте це обурило українців, її розкритикували в мережі.
Співачка MARUV, справжнє ім’я якої Анна Корсун, неочікувано змінила сценічне ім'я. Про це вона повідомила у своєму Інстаграмі, через що нарвалася на хейт.
До теми Скільки у світі коштує життя українця, – Катерина Осадча закликала надати Україні літаки
Артистка тепер виступає під псевдонімом Sharlotta Ututu. Саме під цим ім'ям вона представила нову композицію "Killing Me Softly".
Також Анна Корсун вирішила змінити стиль – тепер вона блондинка. Водночас у кліпі вона постала в нетиповому для себе образі – в довгій сукні з вирізом і корсетом, а також накидці з довгим рукавом і капюшоном.
Новий образ зрадниці MARUV / Фото з її інстаграму
Maruv нарвалася на хейт
Цікаво, що сторінка MARUV в Інстаграмі раніше була закрита для українців, але тепер “нова” артистка Sharlotta Ututu відкрила доступ і дозволила залишати коментарі.
Українці, яких давно обурювала поведінка та мовчання співачки про війну в Україні висловили свої думки. На зірку полилося багато заслуженої критики:
- "Ой, а хто це в нас тут такий перевзувся. Що, на Росії калачі вже не смачні? Ти тепер європейка?"
- "Зрадниця! Співай на болотах!"
- "Європа? Серйозно? А як же улюблені рублі? Як же легко дехто перевзувається. Мерзенна зрадниця!"
- "Хаха, Шарлотта. Ну так, зміна псевдоніму, звісно, "врятує".
- "Марув обрала лінію поведінки 1.5 роки назад. Перевзуватися пізно. Залишайся мовчазним свідком вбивств та насилля. Мало хто пробачить тобі мовчання".
- "Спроба перевзутися через півтора року війни? Ні, ні, ні, ану бігом назад на болота".
- "Талант не проп’єш, але продаси. Чому Вікіпедія досі пише, що це українська співачка?"
- "О ні, тобі не пробачать.... Не намагайся. Хоч як би ти себе не називала. Огидна ти…"
- "Анна, доки ви не поясните свою відсутність і вашу позицію, ми не можемо сприймати вашу творчість".
- "А де ти була, коли твоє рідне місто і твоя країна вже 1,5 роки захлинаються у крові?"
Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення MARUV активно працювала у Росії. З початком війни артистка робить вигляд, що жодної війни немає. Крім того, вона продовжує роздавати інтерв'ю російським виданням.
Де зараз MARUV? В жовтні 2022 року зірка вперше розсекретила свою локацію. Тоді вона постила свої щасливі фото з Туреччини, куди втекла з чоловіком. Гастролерка заявила, що з нею та її дитиною все добре і вона перебуває у безпечному місці. Після того вона не відповідала, де перебуває.
До слова, раніше українська ведуча Катя Осадча розкритикувала MARUV за ігнорування війни в Україні. Вона послала її слідом за російським кораблем та сказала віддати український паспорт.
Продюсер Ігор Кондратюк теж коментував поведінку співачки. "Я не знаю, що робити з хворою дівчиною MARUV. Одноклітинні істоти. Взяв би за шкірку всіх гастролерок і змусив виступати в коротких спідницях для кадирівців у Бучі", – казав він.