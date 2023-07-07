Зрадниця MARUV змінила псевдонім та нарвалася на хейт: "Твоя країна захлинається у крові"

Співачка MARUV, яка втекла з України, вирішила змінити псевдонім. Зрадниця випустила свіжий трек під новим сценічним ім'ям. Тепер вона Sharlotta Ututu. Проте це обурило українців, її розкритикували в мережі.

Співачка MARUV, справжнє ім’я якої Анна Корсун, неочікувано змінила сценічне ім'я. Про це вона повідомила у своєму Інстаграмі, через що нарвалася на хейт.

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Артистка тепер виступає під псевдонімом Sharlotta Ututu. Саме під цим ім'ям вона представила нову композицію "Killing Me Softly".

Також Анна Корсун вирішила змінити стиль – тепер вона блондинка. Водночас у кліпі вона постала в нетиповому для себе образі – в довгій сукні з вирізом і корсетом, а також накидці з довгим рукавом і капюшоном.



Новий образ зрадниці MARUV / Фото з її інстаграму

Maruv нарвалася на хейт

Цікаво, що сторінка MARUV в Інстаграмі раніше була закрита для українців, але тепер “нова” артистка Sharlotta Ututu відкрила доступ і дозволила залишати коментарі.

Українці, яких давно обурювала поведінка та мовчання співачки про війну в Україні висловили свої думки. На зірку полилося багато заслуженої критики:

"Ой, а хто це в нас тут такий перевзувся. Що, на Росії калачі вже не смачні? Ти тепер європейка?"

"Зрадниця! Співай на болотах!"

"Європа? Серйозно? А як же улюблені рублі? Як же легко дехто перевзувається. Мерзенна зрадниця!"

"Хаха, Шарлотта. Ну так, зміна псевдоніму, звісно, "врятує".

"Марув обрала лінію поведінки 1.5 роки назад. Перевзуватися пізно. Залишайся мовчазним свідком вбивств та насилля. Мало хто пробачить тобі мовчання".

"Спроба перевзутися через півтора року війни? Ні, ні, ні, ану бігом назад на болота".

"Талант не проп’єш, але продаси. Чому Вікіпедія досі пише, що це українська співачка?"

"О ні, тобі не пробачать.... Не намагайся. Хоч як би ти себе не називала. Огидна ти…"

"Анна, доки ви не поясните свою відсутність і вашу позицію, ми не можемо сприймати вашу творчість".

"А де ти була, коли твоє рідне місто і твоя країна вже 1,5 роки захлинаються у крові?"

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення MARUV активно працювала у Росії. З початком війни артистка робить вигляд, що жодної війни немає. Крім того, вона продовжує роздавати інтерв'ю російським виданням.

Де зараз MARUV? В жовтні 2022 року зірка вперше розсекретила свою локацію. Тоді вона постила свої щасливі фото з Туреччини, куди втекла з чоловіком. Гастролерка заявила, що з нею та її дитиною все добре і вона перебуває у безпечному місці. Після того вона не відповідала, де перебуває.

До слова, раніше українська ведуча Катя Осадча розкритикувала MARUV за ігнорування війни в Україні. Вона послала її слідом за російським кораблем та сказала віддати український паспорт.

Продюсер Ігор Кондратюк теж коментував поведінку співачки. "Я не знаю, що робити з хворою дівчиною MARUV. Одноклітинні істоти. Взяв би за шкірку всіх гастролерок і змусив виступати в коротких спідницях для кадирівців у Бучі", – казав він.