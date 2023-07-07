Певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, неожиданно сменила сценическое имя. Об этом она сообщила в своем Инстаграмме, из-за чего нарвалась на хейт.

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Артистка теперь выступает под псевдонимом Sharlotta Ututu. Именно под этим именем она представила новую композицию Killing Me Softly.

Также Анна Корсун решила изменить стиль – теперь она блондинка. В то же время в клипе она предстала в нетипичном для себя образе – в длинном платье с вырезом и корсетом, а также накидке с длинным рукавом и капюшоном.



Новый образ предательницы MARUV / Фото с ее инстаграммы

Maruv нарвалась на хейт

Интересно, что страница MARUV в Инстаграмме раньше была закрыта для украинцев, но теперь "новая" артистка Sharlotta Ututu открыла доступ и разрешила оставлять комментарии.

Украинцы, которых давно возмущало поведение и молчание певицы о войне в Украине, высказали свои мысли. На звезду полилось много заслуженной критики:

"Ой, а кто это у нас здесь такой переобулся. Что, в России калачи уже не вкусны? Ты теперь европейка?"

"Предательница! Пой на болотах!"

"Европа? Серьезно? А как же любимые рубли? Как же легко кое-кто переобувается. Мерзкая изменница!"

"Хаха, Шарлотта. Ну да, смена псевдонима, конечно, спасет".

"Марув выбрала линию поведения 1.5 года назад. Переобуваться поздно. Оставайся молчаливым свидетелем убийств и насилия. Мало кто простит тебе молчание".

"Попытка переобуться через полтора года войны? Нет, нет, нет, авось бегом назад на болота".

"Талант не пропьешь, но продашь. Почему Википедия до сих пор пишет, что это украинская певица?"

"О нет, тебе не простят.... Не пытайся. Как бы ты себя ни называла. Отвратительная ты..."

"Анна, пока вы не объясните свое отсутствие и вашу позицию, мы не можем воспринимать ваше творчество".

"А где ты была, когда твой родной город и твоя страна уже 1,5 года захлебываются в крови?"

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения MARUV активно работал в России. С началом войны артистка делает вид, что никакой войны нет. Кроме того, она продолжает раздавать интервью российским изданиям.

Где сейчас MARUV? В октябре 2022 згода везда впервые рассекретила свою локацию. Тогда она постила свои счастливые фото из Турции, куда сбежала с мужем. Гастролерша заявила, что с ней и его ребенком все хорошо и она находится в безопасном месте. После этого она не отвечала, где находится.

К слову, ранее украинская ведущая Катя Осадча подвергла критике MARUV за игнорирование войны в Украине. Она послала ее вслед за русским кораблем и сказала отдать украинский паспорт.

Продюсер Игорь Кондратюк тоже комментировал поведение певицы. "Я не знаю, что делать с больной девушкой MARUV. Одноклеточные существа. Взял бы за шкурку всех гастролеров и заставил выступать в коротких юбках для кадыровцев в Буче", – говорил он.