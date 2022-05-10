Про День перемоги на Росії думками поділились Маша Єфросиніна, Макс Барських, Ектор Хіменес-Браво. Вони нагадують, що "ніколи знову" перетворилось у "ми повторили".

До теми "Ти, с*ка, продала Україну": Лоліта 9 травня згадала про діда та Львів, але змовчала про війну

Зірки засудили "парад сорому" в Росії 9 травня

Маша Єфросиніна

Сьогодні, коли весь світ об‘єднується у підтримці вільної України, Росія проводить свій так званий "парад перемоги". Але хто марширує в ньому: вбивці жінок, дітей та літніх людей; гвалтівники, злодії, мародери та воєнні злочинці,

– написала телеведуча.

Вона додала, що парад був "парадом сорому країни" з лідером-терористом: "Але ми все знаємо та запам‘ятаємо! Україна переможе! Росія залишиться ні з чим…".

Відео з інстаграму Єфросиніної:

Макс Барських

"9 травня для Росії не День перемоги, а День ганьби. Поки весь цивілізований світ вшановує пам’ять загиблих у Другій світовій війні, Росія влаштовує сатанинський бал на Красній площі й зводить їх так звану одноосібну перемогу в абсолют. Саме під гаслом "визволення від фашизму“ вони вже третій місяць бомбардують територію суверенної держави Україна, окуповуючи міста та розстрілюючи мирних жителів. Маргінальні прихильники святкування Дня Перемоги з російською символікою та літерою "Z" зберуться у багатьох містах Європи. Якщо ви бачите таке у своєму місті, просто знайте – вони провоєнні, а не антивоєнні. Не приєднуйтесь до мітингів з російською, радянською та "Z" символікою", – звернувся до світу музикант.



Фото з інстаграму Макса Барських

Анатолій Анатоліч

Телеведучий зазначив, що Путін не лише не досягнув своєї мети, а зробив все протилежно тому, що хотів.

Ми як ніколи далеко від "можем повторить". Дорогою ціною, але зрозуміли що ми настільки різні з ними, що це просто капець. Вони хотіли денацифікації, а тепер кожен Українець більший бандерівець, ніж вони можуть собі уявити,

– написав Анатоліч.

"Вони хотіли демілітаризації, а тепер Україна має найсучасніші зброю світу. Бункерний, мені здається ти десь проїб*вся в розрахунках", – додав він.

Ектор Хіменес-Браво

Кулінар і ресторатор нагадав, що Росія приписує собі День перемоги, але насправді він стався завдяки багатьом країнам.

"Ви зганьбили своїх предків. 24 лютого "Гітлер" та нацизм в особі Путіна повернувся. Україна – вільна країна, яка рухається своїм шляхом. Росіяни, зрозумійте, що георгіївська стрічка заборонена, не тому, що хтось хоче осквернити ветеранів. А тому що ваші рашисти заходять із цим знаком у нашу країну та вбивають людей. Але ваша пропаганда вам цього не каже", – вважає шеф-кухар.

Вони розтоптали те, за що сиділи в окопах, вмирали ваші дідусі та бабусі. Це ганьба на багато років. Щойно перша ракета вдарила по нашій землі. Вони бомблять мирні міста, вбивають мирних жителів. Фраза "ніколи знову" перетворилася на "ми повторили",

– зауважив Ектор.

Кулінар підсумував, що Україна не воює за царя, а за себе. Й скоро в Україні буде цілих два дні перемоги над терористичними режимами.



Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму кулінара