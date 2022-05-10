О Дне победы в России мыслями поделились Маша Ефросинина, Макс Барских, Эктор Хименес-Браво. Они напоминают, что "никогда снова" превратилось в "мы повторили".

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Звезды осудили "парад стыда" в России 9 мая

Маша Ефросинина

Сегодня, когда весь мир объединяется в поддержку свободной Украины, Россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники,

– написала телеведущая.

Она добавила, что парад был "парадом стыда страны" с лидером-террористом: "Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем…".

Видео из инстаграма Ефросининой:

Макс Барских

"9 мая для России не День победы, а День позора. Пока весь цивилизованный мир чтит память погибших во Второй мировой войне, Россия устраивает сатанинский бал на Красной площади и сводит их так называемую единоличную победу в абсолют. Именно под лозунгом "освобождения от фашизма“ они уже третий месяц бомбят территорию суверенного государства Украина, оккупируя города и расстреливая мирных жителей. Маргинальные поклонники празднования Дня Победы с русской символикой и буквой "Z" соберутся во многих городах Европы. Если вы видите такое в своем городе, просто знайте – они провоенные, а не антивоенные. Не присоединяйтесь к митингам с русской, советской и Z символикой", – обратился к миру музыкант.



Фото из инстаграма Макса Барских

Анатолий Анатолич

Телеведущий отметил, что Путин не только не достиг своей цели, а сделал все обратно тому, что хотел.

Мы как никогда вдали от "можем повторить". Дорогой ценой, но поняли, что мы настолько разные с ними, что это просто бурт. Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец больше бандеровец, чем они могут себе представить,

– написал Анатолич.

"Они хотели демилитаризации, а теперь Украина имеет самые современные оружие мира. Бункерный, мне кажется, ты где-то проелся в расчетах", – добавил он.

Эктор Хименес-Браво

Кулинар и ресторатор напомнил, что Россия приписывает себе День победы, но на самом деле он произошел благодаря многим странам.

"Вы обесчестили своих предков. 24 февраля "Гитлер" и нацизм в лице Путина вернулся. Украина – свободная страна, которая движется своим путем. Россияне, поймите, что георгиевская лента запрещена, не потому, что кто-то хочет осквернить ветеранов. А потому что ваши рашисты заходят с этим знаком в нашу страну и убивают людей. Но ваша пропаганда вам этого не говорит", – считает шеф-повар.

Они растоптали то, за что сидели в окопах, умирали ваши дедушки и бабушки. Это позор на многие годы. Как только первая ракета ударила по нашей земле. Они бомбят мирные города, убивают мирных жителей. Фраза "никогда снова" превратилась в "мы повторили",

– заметил Эктор.

Кулинар подытожил, что Украина не воюет за царя, а за себя. И скоро в Украине будет целых два дня победы над террористическими режимами.



Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграма кулинара