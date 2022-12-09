"Ми повернемось": Андрій Бєдняков показав щемливе фото новорічного Маріуполя

9 грудня 2022, 14:10
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Джерело:

інстаграм Андрія Бєднякова

Якби не війна, зараз вся країна готувалася б до новорічних свят. Вулиці міст прикрашали б святкові вогники, а в центрі стояли б пишні ялинки. Ведучий Андрій Бєдняков показав, як у довоєнний час перед зимовими святами виглядав Маріуполь.

В інстаграмі ведучий поділився новим фото свого рідного Маріуполя. Андрій сумує за містом і вірить, що зовсім скоро воно повернеться додому. 

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Новорічний Маріуполь у довоєнний час

На світлині, якою поділився Бєдняков, зображений Маріупольський драматичний театр у центрі міста у мирні часи. Навколо театру прикрашені новорічними вогниками ялинки та вулиця.

Ми повернемось. Ти з Маріуполя? За чим ти понад усе сумуєш в місті? Я за в'їздом в рідний двір та прогулянкою пішки від драмтеатру до 1000,
– написав Андрій під фото.

Окупанти перетворили місто на руїни. Зараз замість святкової новорічної атмосфери там панує сум, біль, темрява. 

У коментарях підписники Бєднякова, які також родом з Маріуполя, діляться своїми спогадами.

  • "За своїм виглядом з вікна, за "зустрінемося на переході", за пробіжками по набережній, за морем".
  • "За нашим Азовським морем, пірсом і найкращими заходами сонця".
  • "За всім сумую".
  • "За друзями, з якими відвідували драмтеатр, за кінотеатром "Перемога", за улюбленими кав'ярнями з тортами і кавою. За поїздками до моря, на рідне узбережжя".
  • "Сумує за морем, пішими прогулянками через 1000, центр і за морем. І за домом дуже сумую, якого немає".
Автор: Христина Кобак