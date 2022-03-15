Маріупольці, ми не забуваємо про вас ні на хвилину, – Катя Осадча звернулася до мешканців міста

Героїчний Маріуполь потерпає від нещадних обстрілів російських окупантів. Там справжня гуманітарна катастрофа. Телеведуча Катя Осадча наголосила, що ні на хвилину Україна не забуває про своїх громадян, які зараз перебувають там.

Маріуполь перебуває в облозі. Російські загарбники нещадно вбивають мирне населення, змушують громадян страждати. Українці не забувають про своїх громадян, часто плачуть від безсилля щось змінити там.

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Катя Осадча про Маріуполь

Зараз телеведуча, як і багато українців, воює на інформаційному фронті, допомагає волонтерам. Вона отримує тисячі повідомлень з Маріуполя і плаче від безсилля, бо зараз не може допомогти тим людям, які в облозі окупаційних військ.

Російські терористи ведуть жахливу, підступну війну та божевільні обстріли, через які нема можливості дістатися до людей. Вони блокують гуманітарні вантажі, скасовують зелені коридори. ворог українського народу є жорстоким і безжальним.