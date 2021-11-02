Боксер і тренер під час розмови про колишню дружину поводився дуже агресивно, однак своєї реакції не пояснив.

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В'ячеслав Узелков про екскохану та спілкування з дітьми

Зірковий татусь розповів, що бачиться з донькою Олівією та сином Робертом лише двічі на рік – на їхні дні народження. За словами Узелкова, діти не хочуть спілкуватися з ним: "Я телефоную дітям, але вони не хочуть розмовляти. Так, можу знайти їх на вулиці, але тоді Марина каже, що я їх переслідую".

В'ячеслав заблокував сина у соціальних мережах. Він не хоче, щоб первісток бачив сварки з дружиною, а також зазначив, що в Роберта дуже погіршився зір: "Вже три роки він носить окуляри. Все почалося, коли ми з Мариною ще були разом. Для чого йому телефон? Він постійно з бабусею, яка дає гаджет і все".



В'ячеслав Узелков з дітьми / Фото з інстаграму боксера

Узелков заявив, що не збирається йти до спеціалістів і налагоджувати стосунки з колишньою.

Спочатку треба Марині повернути мозок на місце,

– емоційно висловився боксер.

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков і фітнес-тренерка Марина Боржемська прожили в шлюбі 22 роки. Вони мають двох дітей – доньку Олівію та сина Роберта. Гучне розлучення пари відбулося у 2018 році. Рік після цього розриву був дуже важким для боксера. Зараз в Узелкова є нова обраниця, однак він не розсекречує її. В'ячеслав пояснив, що раніше вже розповідав на весь світ, як сильно кохає. Більше таких помилок не повторюватиме.