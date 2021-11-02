Боксер и тренер во время разговора о бывшей жене вел себя очень агрессивно, однако своей реакции не объяснил.
Читайте также Мы не вместе, – Ксения Мишина сделала заявление об отношениях с Эллертом
Вячеслав Узелков об экс-возлюбленной и общении с детьми
Звездный папаша рассказал, что видится с дочкой Оливией и сыном Робертом лишь дважды в год – на их дни рождения. По словам Узелкова, дети не хотят общаться с ним: "Я звоню детям, но они не хотят разговаривать. Так, могу найти их на улице, но тогда Марина говорит, что я их преследую".
Вячеслав заблокировал сына в социальных сетях. Он не хочет, чтобы первенец видел ссоры с женой, а также отметил, что у Роберта очень ухудшилось зрение: "Уже три года он носит очки. Все началось, когда мы с Мариной еще были вместе. Для чего ему телефон? Он постоянно с бабушкой, которая дает гаджет и все".
Вячеслав Узелков с детьми / Фото из инстаграма боксера
Узелков заявил, что не собирается идти к специалистам и налаживать отношения с бывшей.
Сначала надо Марине вернуть мозг на место,
– эмоционально высказался боксер.