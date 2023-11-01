Шансів було багато, – бандуристка KRUТЬ зізналася, чого б ніколи не зробила заради популярності
Джерело:Аліна Доротюк
Українська бандуристка Марина Круть шокувала, що їй пропонували сексуальні стосунки в обмін на матеріальну підтримку її кар'єри. Проте артистка завжди відмовлялася.
Про це KRUТЬ сказала, відповідаючи на питання, чого б вона ніколи не зробила заради популярності. Виявляється, таке їх пропонували неодноразово.
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Бандуристка зізналася, чого б ніколи не зробила заради популярності.
Я б ніколи ні з ким не переспала заради цього. Шансів у житті було дуже багато… Пропонували не прямим текстом, але я розуміла... Багато разів казали: "Та що ти сама?",
– розповіла Марина.
Артистка каже, що вона на це завжди відповідала: "Подивимося-подивимося, дорогенькі".
Вона додала, що люди, які пропонували їй сексуальні стосунки, не були представниками шоу-бізнесу. Ці багаті чоловіки були готові спонсорувати артистку.
"Звісно, це простіше, коли ти маєш людину, яка тобі допомагає матеріально, але мені так нецікаво просто. Я хочу сама спробувати", – зазначила KRUТЬ.
Бандуристка також зауважила, що поки не усвідомлює, що вона популярна.
Дивіться повне інтерв'ю з KRUТЬ: відео
Що відомо про KRUТЬ: коротко
- Марина Круть почала цікавитись музикою ще з дитинства. Вона закінчила Хмельницьку дитячу школу мистецтв за класом "бандура", а згодом продовжила навчання у Хмельницькому музичному училищі імені Заремби.
- Протягом навчанням Марина брала участь у різноманітних українських та міжнародних конкурсах, де здобувала перемоги.
- З 2016 року вона почала розвивати власну сольну кар'єру та виступати під псевдонімом KRUTЬ. Свої пісні вона виконує та створює у стилі інді-соул зі звучанням бандури.
- Одним з найбільших проривів у творчості артистки стала участь у Нацвідборі Євробачення-2021 в Україні. Дівчина виступила із піснею "99", де впевнено отримала перемогу у першому півфіналі, втім, не змогла перемогти у фіналі – тоді її "перескочив" гурт Go_A.
- Найвідоміші хіти артистки – "Ok", "Забери мене до себе на Різдво", "Кімната", "Ти Краще Що Було У Мене У Житті", "Сонце" та інші. Іноді вона співпрацює з іншими артистами.