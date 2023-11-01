Про це KRUТЬ сказала, відповідаючи на питання, чого б вона ніколи не зробила заради популярності. Виявляється, таке їх пропонували неодноразово.

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KRUТЬ натякали на інтим заради кар’єри

Бандуристка зізналася, чого б ніколи не зробила заради популярності.

Я б ніколи ні з ким не переспала заради цього. Шансів у житті було дуже багато… Пропонували не прямим текстом, але я розуміла... Багато разів казали: "Та що ти сама?",

– розповіла Марина.

Артистка каже, що вона на це завжди відповідала: "Подивимося-подивимося, дорогенькі".

Вона додала, що люди, які пропонували їй сексуальні стосунки, не були представниками шоу-бізнесу. Ці багаті чоловіки були готові спонсорувати артистку.

"Звісно, це простіше, коли ти маєш людину, яка тобі допомагає матеріально, але мені так нецікаво просто. Я хочу сама спробувати", – зазначила KRUТЬ.

Бандуристка також зауважила, що поки не усвідомлює, що вона популярна.

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