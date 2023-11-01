Об этом KRUТЬ сказала, отвечая на вопрос, чего бы она никогда не сделала ради популярности. Оказывается, это их предлагали неоднократно.
Интересно Ковер Мэн из Kalush Orchestra ответил на хейт из-за начала сольной карьеры: "Это тяжело"
KRUТЬ намекали на интим ради карьеры
Бандуристка призналась, чего никогда не сделала ради популярности.
Я бы никогда ни с кем не переспала ради этого. Шансов в жизни было очень много… Предлагали не прямым текстом, но я понимала… Много раз говорили: "Да что ты сама?",
– рассказала Марина.
Артистка говорит, что она на это всегда отвечала: "Посмотрим-посмотрим, дорогие".
Она добавила, что люди, предлагавшие ей сексуальные отношения, не были представителями шоу-бизнеса. Эти богатые мужчины были готовы спонсировать артистку.
"Конечно, это проще, когда у тебя есть человек, который тебе помогает материально, но мне так неинтересно просто. Я хочу сама попробовать", – отметила KRUТЬ.
Бандуристка также отметила, что пока не осознает, что она популярна.
Смотрите полное интервью с KRUТЬ: видео
Что известно о KRUТЬ: коротко
- Марина Круть начала интересоваться музыкой с детства. Она окончила Хмельницкую детскую школу искусств по классу "бандура", а затем продолжила обучение в Хмельницком музыкальном училище имени Зарембы.
- На протяжении обучения Марина принимала участие в различных украинских и международных конкурсах, где одерживала победы.
- С 2016 года она начала развивать свою сольную карьеру и выступать под псевдонимом KRUTЬ. Свои песни она исполняет и создает в стиле инди-соул со звучанием бандуры.
- Одним из самых больших прорывов в творчестве артистки стало участие в Нацотборе Евровидения-2021 в Украине. Девушка выступила с песней "99", где уверенно одержала победу в первом полуфинале, впрочем, не смогла победить в финале – тогда ее "перепрыгнула" группа Go_A.
- Самые известные хиты артистки – "Ok", "Убери меня к себе на Рождество", "Комната", "Ты лучше что было во мне в жизни", "солнце" и другие. Иногда она сотрудничает с другими артистами.