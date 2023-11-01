Об этом KRUТЬ сказала, отвечая на вопрос, чего бы она никогда не сделала ради популярности. Оказывается, это их предлагали неоднократно.

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KRUТЬ намекали на интим ради карьеры

Бандуристка призналась, чего никогда не сделала ради популярности.

Я бы никогда ни с кем не переспала ради этого. Шансов в жизни было очень много… Предлагали не прямым текстом, но я понимала… Много раз говорили: "Да что ты сама?",

– рассказала Марина.

Артистка говорит, что она на это всегда отвечала: "Посмотрим-посмотрим, дорогие".

Она добавила, что люди, предлагавшие ей сексуальные отношения, не были представителями шоу-бизнеса. Эти богатые мужчины были готовы спонсировать артистку.

"Конечно, это проще, когда у тебя есть человек, который тебе помогает материально, но мне так неинтересно просто. Я хочу сама попробовать", – отметила KRUТЬ.

Бандуристка также отметила, что пока не осознает, что она популярна.

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Что известно о KRUТЬ: коротко