Відома співачка та бандуристка Марина KRUTЬ розповіла Аліні Доротюк, що зараз її серце вільне. Артистка обрала самотній шлях, що дається їй нелегко.

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Марина KRUTЬ про особисте життя

Бандуристка розповіла, що дотримується монади. Тобто вона утримується від уваги та інтимних стосунків з чоловіками.

Я одна зараз. Я спеціально відсіяла всі відносини із чоловіками, щоб побути однією. Це називається монада – це коли ти утримуєшся від чоловічої уваги, від статевих стосунків. Так триває певний час. Це дуже важко дається, бо мені 27 і навколо мене є дуже багато крутих чоловіків,

– поділилась KRUTЬ.

Співачка зізналась, що їй простіше бути з кимось, аніж наодинці. Але зараз Марина обирає самотність, щоб навчитися насолоджуватися часом з собою.

"Мені простіше бути у стосунках, ніж бути однією. Зараз прийшов той самий момент, коли мені варто побути одній. Це дуже непросто, дуже сильно непросто. Особливо в період війни, я дуже боялася це зробити... Я вважаю, коли людина може зустрітися зі своєю самотністю, це прямо про великі яйця. Такі ментальні. Це про стрижень. Тільки зараз я можу побути з собою. І я з часом починаю цим насолоджуватися", – додала співачка.

KRUTЬ мала стосунки з паралімпійцем

Марина підтвердила, що мала роман з паралімпійцем Дмитром Щербатюком. Це було близько 5 років тому, а зараз вони – друзі.

Це не було секретом, але ми просто про це нікому не говорили. Зараз ми друзі, все окей... Я ніколи не закохувалася у якісь зовнішні фактори, для мене це неважливо,

– поділилась зірка.

Інтерв'ю з Мариною KRUTЬ: дивіться відео онлайн