Известная певица и бандуристка Марина KRUTЬ рассказала Алине Доротюк, что сейчас ее сердце свободно. Артистка избрала одинокий путь, который дается ей нелегко.

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Марина KRUTЬ о личной жизни

Бандуристка рассказала, что придерживается монады. То есть, она воздерживается от внимания и интимных отношений с мужчинами.

Я одна сейчас. Я специально отсеяла все отношения с мужчинами, чтобы побыть одной. Это называется монада – это когда ты удерживаешься от мужского внимания, от половых отношений. Так длится некоторое время. Это очень тяжело дается, потому что мне 27 и вокруг меня есть очень много крутых мужчин,

– поделилась KRUTЬ.

Певица призналась, что ей проще быть с кем-то, чем наедине. Но сейчас Марина выбирает одиночество, чтобы научиться наслаждаться временами с собой.

"Мне проще быть в отношениях, чем быть одной. Сейчас пришел тот момент, когда мне стоит побыть одной. Это очень непросто, очень сильно непросто. Особенно в период войны, я очень боялась это сделать... Я считаю, когда человек может встретиться со своим одиночеством, это прямо о больших яйцах. Такие ментальные. Это про стержень. Только сейчас я могу побыть с собой. И я со временем начинаю этим наслаждаться", – добавила певица.

KRUTЬ имела отношения с паралимпийцем

Марина подтвердила, что у нее был роман с паралимпийцем Дмитрием Щербатюком. Это было около 5 лет назад, а сейчас они – друзья.

Это не было секретом, но мы просто об этом никому не говорили. Сейчас мы друзья, все окей... Я никогда не влюблялась в какие-то внешние факторы, для меня это не важно,

– поделилась звезда.

Интервью с Мариной KRUTЬ: смотрите видео онлайн