Марина з "Холостяка-12" розповіла, як образилася на Сашу Мудру через зруйновані плани

Марина Голд, яка брала участь у "Холостяку-12" після початку війни приїхала до Нью-Йорка на запрошення подруги Саші Мудрої. Проте через певні непорозуміння Марина дуже образилася на фіналістку шоу.

Марина розповіла, чому вона не живе у подруги Саші Мудрої в США. Раніше вона також відповідала, чому не знайшла собі американця, як Олександра.

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Учасниця "Холостяка-12" зізнається, що жила в готелі, у центрі міста, на Манхеттені, платила за номер – тисяча доларів та 500 депозит за п’ять днів.

Чому не жила в Саші Мудрої

Марина пояснила, що Саша її запросила, але коли дівчина прилетіла в США, подруга не відповідала на її дзвінки. Тож Марині довелося їхати в готель.

Потім я образилася і більше не захотіла їхати до неї. У неї виникли деякі труднощі, щоб мене прийняти. Адже на свій рейс я запізнилася і прилетіла вже о 12 ночі... Накладки пішли по планах. Я образилася. Воно вже не склалося. І я захотіла сама пожити,

– пригадує вона.

Учасниця Холостяка стверджує, що не ображається. Адже з Сашою вона провела час разом, поспілкувалася.

Марина також зізналася, що іноді між дівчатами виникають суперечки. Зокрема, Олександра могла підколювати подругу через зміни в зовнішності.

Дивіться інтерв'ю з Мариною Голд / Відео з ютуб-каналу "Олицька"

До слова, Саша Мудра після завершення проєкту познайомилась з американцем, який рік жив у Києві та створював ІТ-компанію. Саша почала спілкуватися з ним у додатку для знайомств. Чоловік старший за дівчину на 15 років, він не одружений та не має дітей. Олександра розповіла детальніше про свої стосунки.