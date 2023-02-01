Якщо фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудра вже закрутила роман з американцем, до того ж з заможним, то її близька подруга Марина поки самотня. Однак дівчина хоче владнати проблеми з документами та влаштувати серію побачень з іноземцями.

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Чому Марина з "Холостяка" не знайшла хлопця-американця

У мене зараз нікого немає. Я взагалі останній раз на побачення ходила влітку, пів року тому. Тому що я дуже закрилася в собі через проблеми, які на мене навалилися, через еміграцію. Я така дівчина, що ніколи не буду просити про допомогу, ніколи не буду шукати чоловіка, щоб він вирішував мої проблеми. Я закрию всі свої проблеми, стану цілісною особистістю без якихось надважких проблем, і тоді буду готова відкритися, ходити на побачення,

– прокоментувала Марина.

Марина з "Холостяка" у США / Фото з інстаграму дівчини

У США до неї все ж залицявся українець. Він допомагав облаштуватися в Америці, але їхні дороги розійшлися.

"Він у мене справді закохався. Він намагався допомогти мені з документами, щось підказати, не фінансово, але морально підтримував мене перший місяць. Але так вийшло, що я поїхала в інше місто, він залишився. І я вирішила поставити хрест на цих стосунках, бо вони просто забирали час, емоції, енергію. Я бачила, що в цих стосунках немає розвитку, бо він в одному місці, я в іншому, він з батьками, я з братом", – висловилася дівчина.

Марина пояснила, що не ходила на побачення з американцями ще й тому, що не спілкувалася англійською, раніше вона знала лише "хай" і "бай". Проте підтягнула мову й готова підкорювати серця іноземців.

Я б хотіла спробувати походити на побачення з американцями. І я обов'язково зроблю собі декілька тижнів, які я ходитиму на побачення. У мене буде такий спіддейтінг (експрес-знайомства, – 24 канал). Планую дізнатися, які ж вони є ті американці,

– зізналася Марина.

Нагадаємо, про бойфренда Саші Мудрої розповіла Вікторія Варлей, яка сама вийшла заміж у Маямі. Щоправда, її чоловік росіянин Петро. Цікаво, що фіналістка "Холостяка" познайомила коханого з акторкою, разом вони ходили в музей, а потім у ресторан, де він замовив й оплатив усе з меню, а от з Мариною ще не встигла.